Newswise — Recentemente, a Mayo Clinic se tornou a primeira a usar um dispositivo de ecocardiograma intracardíaco (ICE) quadridimensional (4D) de última geração em pacientes para guiar cirurgias cardíacas como oclusão do apêndice atrial esquerdo, reparo da válvula mitral e tratamento de regurgitação da válvula tricúspide. A tecnologia também pode ajudar os médicos a realizarem procedimentos sem a necessidade de anestesia geral.

Um ecocardiograma é um teste não invasivo que usa ondas sonoras para produzir imagens detalhadas do tamanho do coração, de sua estrutura e função, assim como imagens detalhadas das válvulas cardíacas. Um ecocardiograma também pode ser usado para medir o volume de sangue cardíaco, além da velocidade e direção do fluxo sanguíneo no coração.

Os ecocardiogramas podem ser realizados de diversas maneiras, como na superfície do peito (eco transtorácico) ou pelo esôfago (eco transesofágico). O eco 4D é ainda mais avançado, proporcionando uma visão detalhada de dentro do coração.

"A última geração da tecnologia de ICE 4D pode transformar como fazemos intervenções transcateter complexas.Por exemplo, facilitando a realização da oclusão do apêndice atrial esquerdo sob sedação moderada, tornando o procedimento acessível a muitos pacientes que não são bom candidatos a anestesia geral. A tecnologia também oferece imagens excelentes da válvula tricúspide, permitindo um tratamento mais eficaz da regurgitação tricúspide", diz o Dr. Mohamad Adnan Alkhouli, cardiologista intervencionista da Mayo Clinic em Rochester.

O novo cateter de eco 4D, pequeno o bastante para ser inserido nas câmaras cardíacas, usa tecnologia avançada de imagem para criar imagens 3D em movimento de alta qualidade. Essa tecnologia permite que os médicos vejam as estruturas e o fluxo sanguíneo em tempo real dentro do coração, o que é um grande avanço em comparação com os cateteres de eco intracardíaco padrão, capazes de oferecer apenas imagens em 2D.

Essa visão em movimento de dentro do coração oferece informações úteis para os médicos, especialmente em áreas do coração que são difíceis de serem vistas adequadamente em um eco transtorácico ou transesofágico. A tecnologia quadridimensional (4D) oferece mais detalhes visuais para guiar cirurgias cardíacas intervencionistas, como as de oclusão do apêndice atrial esquerdo, reparo da válvula mitral e tratamento de regurgitação da válvula tricúspide. Além disso, o eco 4D não requer que o paciente esteja sob anestesia, o que é importante para pacientes com sensibilidade aos sedativos.

Em Junho, o Dr. Alkhouli realizou as primeiras intervenções transcateter presenciais na Mayo usando imagens de ICE 4D, e ele está trabalhando para criar protocolos de imagem padronizados para cirurgias cardíacas estruturais guiadas por ICE.

"A Mayo Clinic continua na vanguarda de novas tecnologias que expandem o acesso aos cuidados para uma crescente população de pacientes com doenças cardíacas estruturais", diz o Dr. Alkhouli.

