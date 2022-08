Newswise — LONDON — A insuficiência cardíaca pode parecer uma doença de pessoas em idade avançada, mas ela pode se desenvolver em qualquer momento da vida. E, em muitos casos, ela pode ser prevenida ou tratada. Nesse alerta da especialista, a Dra. Gosia Wamil, M.D., Ph.D., cardiologista da Mayo Clinic Healthcare em Londres, explica os fatores de risco, os sintomas que as pessoas podem não conhecer e como a insuficiência cardíaca é tratada.

Fatores de risco:

Insuficiência cardíaca significa que o coração não consegue bombear sangue com a eficiência que deveria. A doença é o resultado do coração ficar muito fraco ou muito rígido. Na insuficiência cardíaca, o coração não consegue mais acompanhar as demandas para bombear sangue para o resto do corpo.

A doença arterial coronariana é a principal causa de insuficiência cardíaca. O enrijecimento do músculo cardíaco é principalmente uma consequência de hipertensão ou diabetes. Existem causas mais raras de insuficiência cardíaca, como a miocardite (que pode ser causada por uma infecção viral) e as cardiomiopatias, diz a Dra. Wamil.

Há também fatores de risco relacionados ao estilo de vida.

“Manter uma dieta saudável, tratar a obesidade, evitar o tabagismo e o fumo passivo, além de evitar a ingestão de bebidas alcóolicas podem ajudar a prevenir a insuficiência cardíaca”, diz a Dra. Wamil.

Outros fatores de risco para insuficiência cardíaca incluem a apneia do sono, alguns medicamentos usados para tratar cânceres e infecções virais que danificam o músculo cardíaco, diz a Dra. Wamil.

Sintomas:

Alguns sinais de alerta de insuficiência cardíaca são intuitivos, como inchaço no tornozelo, falta de ar, dor no peito, batimentos cardíacos acelerados ou irregulares e fadiga durante a prática de exercícios físicos, diz a Dra. Wamil.

“Existem outros sintomas que as pessoas podem não associar à insuficiência cardíaca. Eles incluem tosse persistente, inchaço abdominal, rápido ganho de peso, náusea e falta de apetite”, diz a Dra. Wamil. “ Pessoas com qualquer um desses sintomas devem entrar em contato com seu médico.”

Tratamento:

É importante identificar a causa da insuficiência cardíaca porque os tratamentos podem ser diferentes. Na maioria dos casos, a insuficiência cardíaca não pode ser curada, mas os sintomas geralmente podem ser controlados por muitos anos.

“Depois que a insuficiência cardíaca é diagnosticada, os pacientes precisam gerenciar a doença pelo resto de suas vidas, geralmente por meio de cuidados em clínicas especializadas em insuficiência cardíaca”, diz a Dra. Wamil.

Há muitas opções de tratamento. Elas incluem medicamentos, dispositivos implantados cirurgicamente e, em casos avançados, transplante cardíaco. Médicos e pesquisadores estão colaborando para descobrir novos tratamentos, diz a Dra. Wamil.

“Nos últimos anos, observamos avanços significativos com a introdução de novas classes de medicamentos para gerenciar a insuficiência cardíaca”, diz ela. Isso inclui os medicamentos chamados de inibidores de SGLT2, desenvolvidos inicialmente para reduzir os níveis de glicose em pacientes com diabetes.

A pesquisa de insuficiência cardíaca da Dra. Wamil inclui estudos destinados a entender e quebrar a conexão entre o diabetes e a doença cardíaca e o uso de técnicas de exames médicos de imagem inovadores para identificar a insuficiência cardíaca precocemente, quando as consequências graves podem ser evitadas.

