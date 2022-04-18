明尼苏达州罗切斯特 — 妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 研究人员称，senolytic药物可促进人体内一种关键蛋白的产生，这种蛋白可帮助老年人抵抗老化和一系列疾病的影响。他们通过小鼠和人体研究证明了此结论，相关研究成果已在期刊eBioMedicine上发表。

妙佑医疗国际开发的senolytic药物曾被证明可清除衰老或“僵尸”细胞。这些细胞可导致多种疾病及老化相关的负面影响。这项研究表明，去除衰老细胞可显著促进一种称为α-klotho的保护性蛋白质的产生。

“我们的研究表明了一种可作为口服活性的小分子给送方法的通道以增加这种有益蛋白并增强senolytic药物的作用。”妙佑医疗国际内科医生兼这项研究的资深作者James Kirkland医学博士/哲学博士表示。

研究人员首先证明了衰老细胞可降低三种人类细胞中的α-klotho水平：脐静脉内皮细胞、肾细胞和脑细胞。他们还验证，在三种类型的小鼠中使用senolytic药物达沙替尼（desatinib）和槲皮素（quercetin）可使α-klotho水平增加。之后在患有特发性肺纤维化的临床试验受试者中使用达沙替尼和槲皮素后发现，α-klotho水平也有所增加。

“这也是首次将脂肪驻留的衰老细胞对大脑α-klotho的潜在影响联系起来。”妙佑医疗国际生理学家和生物医学工程师兼本研究的第一作者Yi Zhu哲学博士表示，“这可能为研究外周衰老细胞对大脑老化的影响开辟了另一条途径。”

α-klotho蛋白对于保持身体健康非常重要，因为它会随着年龄的增长而减少，特别是在患有一些疾病的情况下，例如阿尔茨海默病、糖尿病和肾脏疾病等。动物研究表明，减少小鼠体内的α-klotho水平会缩短其寿命，而通过嵌入可促进α-klotho产生的基因来增加该水平可使小鼠寿命延长30%。

探索增加人体中α-klotho水平的方法一直是一个主要的研究目标，但由于该蛋白的大小和不稳定性，该目标始终难以实现。直接引入的方法并不可行，因为它必须通过静脉而非口服给送。

这项研究表明，可通过口服给药的senolytic药物增加了特发性肺纤维化患者中的α-klotho水平。特发性肺纤维化是一种与衰老相关的疾病，可导致人体虚弱、严重呼吸困难和死亡。

本研究得到了美国国立卫生研究院、Translational Geroscience Network、Robert和Arlene Kogod、Connor Group、Robert J.和Theresa W. Ryan以及诺伯基金会的支持。

其他作者包括来自妙佑医疗国际的Yi Zhu哲学博士、Larissa Prata哲学博士、Erin Wissler Gerdes、Jair Machado Espindola Netto哲学博士、Tamar Pirtskhalava哲学博士、Nino Giorgadze、Utkarsh Tripathi、Christina Inman、Kurt Johnson、Ailing Xue、Allyson Palmer医学博士/哲学博士、Tingjun Chen医学博士/哲学博士、Kalli Schaefer、Jun Chen哲学博士、Sundeep Khosla医学博士、Diana Jurk哲学博士、Marissa Schafer哲学博士和Tamar Tchkonia哲学博士，以及来自维克森林大学医学院的Jamie Justice哲学博士和Stephen Kritchevsky哲学博士，来自德克萨斯大学的Anoop Nambiar医学博士和Nicolas Musi医学博士。

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