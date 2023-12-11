مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا — تقوم أجسامنا كل يوم ببعض الأمور الغريبة وغير المعتادة. فيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة التي تقدم التفسير العلمي وراء حدوث ذلك.

لماذا تتجعد أصابعنا في الماء؟

كان يُعتقد في البداية أن الأصابع تتجعد في الماء نتيجة التحولات في السوائل التي تحدث بين الأنسجة والمياه المحيطة. بينما يجد خبراء التطور أدلة تفيد بأن تجعد الأصابع ربما ساعد البشر في إحكام قبضتهم على الأشياء في الماء. على الجانب الآخر، لا تتجعد أصابع الأشخاص المصابون بتضرر أعصاب أصابع اليدين أو القدمين بنفس الطريقة.

لماذا أسمع أحيانًا نبضًا في أذني؟

تشعر بنبض في أذنيك لأسباب مختلفة. عادةً ما يوصف طنين الأذن بأنه رنين في الأذنين، ولكن هناك نوعًا مختلفًا حيث يمكنك الشعور بالنبض وسماعه في أذنيك. ويسمى بطنين الأذن النابض. وهو ارتفاع في ضغط الدم أو انسداد في قناة الأذن والذي قد يجعلك تسمع النبض أو تشعر به. كما يمكن أن يسبب وجود خلل في الشرايين القريبة من الأذن هذا الشعور. وتستدعي هذه الحالة استشارة فريق الرعاية الصحية.

لماذا أرتجف في الجو البارد؟

ترتجف عند شعورك بالبرد لأنها طريقة لتحريك العضلات لتوليد الحرارة. يحاول جسمك دائمًا إبقاء حرارته قريبة من 98.6 فهرنهايت (37 درجة مئوية) قدر الإمكان.

لماذا يعطس بعض الأشخاص عندما ينظرون إلى الشمس؟

تسمى هذه الحالة العطاس الضوئي المنعكس، وتعرف باسم "العطاس الشمسي". وهناك نظرية وراء رد الفعل هذا: فالعصب البصري، والذي يشعر بتغير في الضوء، يقع بالقرب من العصب ثلاثي التوائم، والذي يتحكم في العطاس. يحدث العطاس المعتاد بسبب تهيج في الأنف مما يحفز العصب ثلاثي التوائم لإخراج العطاس. عندما تخرج من غرفة مظلمة إلى ضوء ساطع، تضيق حدقة العين. يبدأ رد الفعل العكسي هذا بواسطة العصب البصري ويمكن أن يعطي إحساسًا بتهيج الأنف مما يسبب العطاس. ليس كل شخص لديه رد الفعل المنعكس هذا، وليس من الواضح لماذا يحدث لبعض الأشخاص ولا يحدث للبعض الآخر.

لماذا أشعر بوخز في جانبي عند الجري؟

يحدث الوخز الجانبي بسبب تهيج الحجاب الحاجز، وهي العضلة التي تفصل بين تجويفي الرئة والبطن. العَدَّاؤون المبتدئون أو هؤلاء الذين يزيدون من سرعتهم أو مسافتهم أكثر عرضة للإصابة بالوخز الجانبي. يحدث ذلك في بعض الأحيان بسبب التنفس بشكل سريع للغاية أو تناول وجبة غير مناسبة قبل الجري. إذا أٌصبت بوخز جانبي، قلل سرعتك، ومارس تمارين إطالة عضلات وسط الجسم، وركز على التنفس البطيء المنتظم.

لماذا يرف جفني بشكل عشوائي؟

تسمى رفة العين تشنج الجفن. ومن غير المعلوم على وجه التحديد سبب حدوث ذلك، ولكن الإرهاق، وتناول الكافيين، والتوتر من الأسباب الشائعة. أنصح بإطالة العضلة التي ترف عن طريق شد المنطقة بلطف وبأطراف الأصابع والحصول على قسط إضافي من الراحة. عادةً ما تزول الرفة من تلقاء نفسها. ولكن إذا استمرت أكثر من بضعة أيام ووجدتَ صعوبة في فتح جفنك، فذلك هو الوقت المناسب لطلب تقييم من اختصاصي الرعاية الصحية.

— إيمي رانتالا، (دكتور في الطب)، تستقبل المرضى في قسم جراحة العظام والطب الرياضي في أو كلير، ويسكونسن.

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