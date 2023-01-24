إن تطبيق الطب التجديدي على إحدى جراحات الكتف الشائعة قد يكون له تأثيرٌ على الحاجة إلى جراحة مراجعة للمتابعة بالنسبة لبعض المرضى، وفقًا لدراسة مايو كلينك ذات الأدلة الواقعية. حيث حلل باحثو مايو كلينك أكبر مجموعة من البيانات المتاحة لتحديد هل إضافة مُركز مشفوط نخاع العظم إلى الأنسجة المُرممة بعد جراحة الكُفة المدوّرة القياسية ستحقق نتائج أفضل للمرضى. مشفوط نخاع العظم هو سائل يؤخذ من نخاع عظم المريض يحتوي على عوامل نمو مُركزة وخلايا جذعية وغيرها من الخلايا المتخصصة التي قد تجدد الأنسجة والغضاريف.

لقد حدد التحليل 760 مريضًا خضعوا لتدخل تجديدي إضافي لدعم جراحة ترميم الكُفة المدوّرة. وتم مقارنة هؤلاء المرضى بـ 3,888 مريضًا لم يخضعوا لأي تدخل حيوي وقت الجراحة. وأشارت البيانات إلى أن 114 مريضًا ممن فضلوا تلقي مُركز مشفوط نخاع العظم عند الجراحة كانوا أقل عرضة للحاجة إلى جراحة ثانية.

نتائج دراسة مايو كلينك منشورة في مجلة جراحة العظام للطب الرياضي.

يقول برادلي شوش، دكتور الطب، جراح العظام والباحث الرئيسي: "تشير البيانات التي حللناها إلى انخفاض بمعدل ثلاث أضعاف تقريبًا في جراحات المراجعة لدى المرضى الذين تلقوا مُركز مشفوط نخاع العظم، مقارنةً بمن لم يتلقوه. يتزايد استخدام هذا الإجراء في ممارسات جراحة العظام، ويُضاف عادةً كعامل مساعد جراحي لتمزقات الكُفة المدوّرة".

تمزق الكُفة المدوّرة – انفصال الأوتار من مفصل الكتف – هو السبب الرئيسي للألم والعجز لملايين الأشخاص في الولايات المتحدة. جراحة المنظار المفصل هي معيار الرعاية لترميم تمزقات الكُفة المدوّرة المصحوب بأعراض. غير أن هذه الجراحة قد تفشل، وتتطلب أحيانًا جراحة مراجعة حسب حجم التمزق وجودة الوتر.

الطب التجديدي هو مجال جديد يبحث عن علاجات حيوية جديدة لاستعادة الخلايا والأنسجة والأعضاء التالفة، ومن مجالات تركيزه علم الأحياء الذي يستخدم مصادر من جسم الإنسان - مثل الخلايا أو الدم أو الإنزيمات أو الأنسجة أو الجينات أو الخلايا المعدلة وراثيًا - لاستخدامها في الأدوية. يأتي مركز مايو كلينك للعلاجات الحيوية التجديدية في مقدمة هذه الحركة، ويدعم هذه الدراسة باعتبارها جزءًا من هدفه المتمثل في تقديم علاجات حيوية متجددة جديدة للممارسة الطبية.

يقول كريستوفر كامب، دكتور الطب، جراح العظام في مايو كلينك والمؤلف المشارك في الدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن المرضى الذين يخضعون لجراحة ترميم الكُفة المدوّرة قد يستفيدون من إضافة خلايا مشفوط نخاع العظم في ترميم الأنسجة جراحيًا. على الرغم من ذلك، فإن الآليات العلاجية الدقيقة لطريقة عملها ما تزال غير واضحة بعض الشيء".

لقد حلل فريق البحث أيضًا نتائج 646 مريضًا ممن اختاروا الحقن بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية خلال جراحة ترميم الكُفة المدوّرة، ولم يجدوا فارقًا ملموسًا، مقارنةً بالمرضى الذين لم يتلقوا أي تدخلات تجديدية. البلازما الغنية بالصفائح الدموية هي إحدى إجراءات علم جراحة العظام الحيوية فيها يتم غزل الصفائح الدموية التي تحتوي على عوامل نمو وقدرة شفائية من الدم ثم تُعاد إلى المريض في موضع الإصابة. لقد أظهرت البلازما الغنية بالصفائح الدموية قدرة على تخفيف الحالات الأخرى، مثل التهاب مفاصل الركبة.

قد تقدم التجارب السريرية توثيقًا أكثر دقة لفوائد علم جراحة العظام الحيوية في إصابات الكُفة المدوّرة. يلزم إجراء دراسات سريرية على مستوى أعلى مع التركيز على العوامل الجراحية لتأكيد هل مُركز مشفوط نخاع العظم يمكنه منع الحاجة إلى جراحة ترميمة ثانية للكُفة المدوّرة.

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