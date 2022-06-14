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Newswise — 洛杉矶（2022 年 6 月 14 日）——根据今天发布的《美国新闻与世界报道》的“2022-23 年度最佳儿童医院”榜单，Children’s Hospital Los Angeles (CHLA) 蝉联“加州最佳儿科护理和专科服务医院”美誉。

《美国新闻与世界报道》再次将 CHLA 评为其本州加利福尼亚州和美国太平洋地区（包括阿拉斯加州、加利福尼亚州、夏威夷州、俄勒冈州和华盛顿州）的最佳儿童医院。CHLA 还连续 14 年（自该排名诞生以来从未缺席）入选该刊年度“最佳儿童医院榜”——美国领先儿科机构权威榜单——最终名列第 8 位。

“连续十多年被公认为美国最好的儿童医院之一，这印证了 Children’s Hospital Los Angeles 为孩子创造希望和建立更健康未来的长期使命，以及提供优质临床护理的庄重承诺，”CHLA 院长兼首席执行官 Paul S. Viviano 说。“我为我们的团队在过去两年中持续为孩子们提供出色、必要且公平合理的护理工作感到尤为自豪。即使面对持续的新冠疫情以及它给全国医疗保健系统带来的所有艰巨挑战，他们仍凭借医者的同理心和专业精神坚持了下来。”

那些正在为孩子寻求最佳护理的家庭可以对 Children’s Hospital Los Angeles 提供的世界级专业知识和以家庭为中心的护理充满信心。2022-23 年度“最佳儿童医院”调查共评估了 119 家儿科医院，其中包括类似 CHLA 的独立机构、隶属于更广义卫生系统的儿童医院和专业儿科中心。每一家医院均根据医院提供的质量和安全绩效基准、研究、同行认可度、认证情况和数据进行评分。评估还考虑了第三方认证和荣誉，例如针对卓越护理的“磁性护理认证。”CHLA 获得了优异的成绩，在调查评估的所有 10 个儿科亚专科中均排名全美前列，其中在四个分类中排名前十，包括：糖尿病和内分泌科（第 7），胃肠病学和胃肠外科（第 6），骨科（第 6）和泌尿科（第 7）。排名全美前列的其他专业包括：癌症、心脏病和心脏外科、新生儿科、肾脏内科、神经内科和神经外科及肺内科和肺外科。

Children's Hospital Los Angeles 之所以闻名于世，得益于其提供的卓越临床护理；通过在 CHLA 的萨班研究所进行的研究发现了很多儿童疾病的新疗法；并为儿科医师、护士和其他专家开展了全美最大的培训计划之一。

CHLA 每年吸引超过 660,000 名患者前来就诊，为来自美国 50 个州和全球 90 个国家/地区的新生儿和儿童提供全面护理。医院设有一个专门的全球健康中心，为国际患者及其家人提供便利服务，他们可通过发送电子邮件至 [email protected] 与之联系。

1 月，美国护士资格认证中心第三次将 CHLA 指定为 Magnet® 医院，以表彰该医院的护士和临床团队成员达到并超越了对患者及其家人的最高护理标准。这已经是 CHLA 连续第四次获此殊荣，而全美 6,090 家医院中仅有不到 3% 达到这一成就。

“这些排名让患者家庭清楚地看到 CHLA 在为每位患者提供最高质量、对儿童友好的护理方面所积累的深厚专业知识，无论他们的诊断结果如何，”CHLA 首席医疗官 James Stein 医学博士、理学硕士说。“每个人——从我们的一线医生、护士和专家到我们的幕后机构和其他支持团队成员——都团结一致，以卓越的专业知识和同理心引导每一位患者。”

一年一度的“最佳儿童医院”榜单由《美国新闻与世界报道》与研究公司 RTI International 联合制定。排名基于数百个数据点，包括患者生存率和手术并发症发生率；人员配备水平和专业知识；技术；专业服务；预防感染和提供护理水平。全国性的声誉调查是另一个重要组成部分，该调查主要了解医生会将他们的孩子和患者送到哪里以获得最好的护理。今年，《美国新闻与世界报道》对调查进行了修订，以更好地反映新冠肺炎对医院的影响，并衡量医院如何促进公平、多样性和包容性，毕竟它们都可能极大地影响护理质量。《美国新闻与世界报道》和 RTI 今年还开始测试以行为健康为重点的问题。虽然从这些测试问题中收集的数据并未计入 2022-23 年的排名，但它们将支持未来儿科和青少年行为健康专业排名的发展。

《美国新闻与世界报道》的母公司美国新闻媒体集团于美国东部标准时间 6 月 14 日（星期二）午夜后发布了 2022-23 年度医院排名。

关于 Children’s Hospital Los Angeles Children’s Hospital Los Angeles 处于儿科医学的前沿，为来自世界各地、美国和大南加州地区的儿童提供备受赞誉的护理。Children’s Hospital Los Angeles 成立于 1901 年，是洛杉矶县最大的儿童护理机构、太平洋地区和加州排名第一的儿科医院，在《美国新闻与世界报道》“最佳儿童医院榜”上名列全美前十。医院的临床专业知识涵盖从新生儿到青少年的儿科连续护理，从日常预防医学到最晚期的病例。医院包容、对儿童和家庭友好的临床护理由南加州大学凯克医学院的教员医师领导，通过美国国立卫生研究院资助的前十大儿童医院之一的 Children’s Hospital Los Angeles 下属的萨班研究所 (Saban Research Institute)，经过验证的研究发现可以更快地惠及广大患者。医院也是美国西部最大的独立儿童医院儿科住院医师培训计划所在地。欲了解更多信息，请关注我们的 Facebook、 Instagram、 WeChat、LinkedIn、 YouTube 和 Twitter 账号，或访问我们的博客： CHLA.org/blog。

CHLA 为六大洲逾 90 个国家/地区的患者提供专业护理，改善全球儿童及其家人的健康和福祉。医院的全球健康中心为从全球各地前往我们的顶级儿科学术医疗中心的患者和家庭提供支持，以满足他们在整个护理过程——从最初的询问到预约和随访，一直到返回到他们的祖国——中的专业和复杂护理需求。我们经验丰富的团队以单一联络点和礼宾队的形式，为国际患者家庭的医疗保健体验提供无缝、周到的支持。全球健康小组帮助促进全面的、考虑文化敏感性的护理，并致力于为国际患者和家庭的独特需求提供个性化支持。我们理解，如果您的孩子有严重的健康问题，您会千方百计，只为得到最好的护理。在这里，全球健康中心让儿童医院成为您远方的家。

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