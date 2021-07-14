伦敦 — Mayo Clinic Healthcare（妙佑医疗国际医疗保健）是一家提供个性化医疗保健服务的门诊诊所，服务范围涵盖预防性筛查、保健计划定制以及疑难诊断第二诊疗意见。该诊所目前正进行增设如下医学专科：心脏病学、胃肠病学和肺病医学。

该诊所位于伦敦Harley Street Medical Area（Harley街医疗区）的15 Portland Place（波特兰坊 15 号），作为对接美国妙佑医疗国际(Mayo Clinic)旗下约4,000名医生的通道，患者在此即可善用远程就诊，无需远赴美国妙佑医疗国际就医。Mayo Clinic Healthcare的保健计划包括基因检测以及针对企业和高管量身定制的各种医疗项目。

“妙佑医疗将为您给出明确答案。我们专精卓越于帮助人们保持最佳健康生活状态，并为有重度、复杂或疑难未解之医疗需求的患者提供医疗护理。” Mayo Clinic International（妙佑医疗国际业务）总裁G. Anton Decker内外全科医学士说道。“每一位前往Mayo Clinic Healthcare就医的人都可以享受到妙佑医疗的所有资源及其精湛的专业技术。我们致力于为英国和世界各地的患者及医疗保健机构提供可靠的服务资源并发展合作伙伴关系。”

Mayo Clinic Healthcare心脏病学专科团队阵容：

胃肠科医生阵容：

肺病学科的John Costello医学博士主攻领域为哮喘、慢性阻塞性肺病、COVID-19相关肺部病症、气短以及肺癌的早期发现。

借鉴妙佑医疗国际在明尼苏达州、亚利桑那州和佛罗里达州院区的患者体验典范，Mayo Clinic Healthcare为首次到访的患者安排了一套预定就诊流程，即先完成大部分所需检查并进行分析后，再由专科医生看诊。

该诊所可提供多种诊断方式，包括结肠镜检查和其他癌症筛查、超声波、磁共振成像(MRI)、X线检查以及超声心动图。

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关于Mayo Clinic Healthcare Mayo Clinic Healthcare是一家位于伦敦的非营利性学术医学中心，属于妙佑医疗国际的全资附属机构。凭借卓越的医疗质量，妙佑医疗国际曾被《美国新闻与世界报道》评比为专科数量排名第一的医院。Mayo Clinic Healthcare为英国患者开启此一极致医疗体验的大门。请访问Mayo Clinic Healthcare了解更多信息。

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息。关于COVID-19的详情，包括妙佑医疗国际的冠状病毒分布图追踪工具含有的14天COVID-19趋势预报，请访问妙佑医疗国际COVID-19资源中心。

致新闻工作者：如果您有意采访妙佑医疗国际专家，请通过[email protected]与妙佑医疗国际媒体关系部的Sharon Theimer联系。