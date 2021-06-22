明尼苏达州罗切斯特 — Biju Samkutty被任命为妙佑医疗国际全球运营首席运营官。Samkutty将与妙佑医疗国际全球运营总裁G. Anton Decker内外全科医学士携手把妙佑医疗国际的服务触角延伸到世界各地。

Samkutty因其丰富的全球和国内商业经验而获遴选。自2018年以来，他一直担任McKesson Corp旗下的全方位服务输液管理公司Intrafusion的首席运营官。在此职位上，他负责31个州100多个社区健康站点的开发和综合管理。

在此之前，Samkutty在McKesson Corp.担任过其他领导职务，包括McKesson专业健康医疗项目办公室高级副总裁、全球品牌制药高级副总裁（这使他有机会在伦敦生活了三年），以及通用名药物全国客户业务的副总裁。

Decker博士说：“我竭诚欢迎Biju能加入我们的团队。他拥有对全球医疗保健的深刻理解与服务型领导的鲜明特质，以及结果导向之出色成就。”

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关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

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