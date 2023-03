Newswise — ROCHESTER, Minnesota — O Dr. Sikander Ailawadhi, hematologista/oncologista do Centro de Câncer da Mayo Clinic, compartilha os detalhes sobre os novos avanços na pesquisa que levou a melhores resultados para pacientes com mieloma múltiplo.

O mieloma múltiplo é uma forma relativamente incomum de câncer sanguíneo na medula óssea. Ainda que não tenha cura, a doença pode ser tratada com medicamento, quimioterapia, radiação e até mesmo um transplante de medula óssea para ajudar a aumentar a qualidade de vida para os pacientes.

O Dr. Ailawadhi colidera uma equipe de pesquisadores na Mayo Clinic que está analisando a terapia de receptor quimérico de antígeno, também conhecida como terapia celular CAR-T, para tratar pacientes com mieloma múltiplo, e o desenvolvimento de novas drogas direcionadas para diversos marcadores específicos de câncer, incluindo antígeno de maturação de célula B e outros.

“Os avanços de novos medicamentos e terapias para o tratamento de mieloma estão progredindo e mudando continuamente. O momento é promissor para pesquisar medicamentos contra o câncer para identificar novas terapias que oferecerão uma nova perspectiva para os pacientes”, afirma o Dr. Ailawadhi.

A terapia de receptor quimérico de antígeno é uma imunoterapia de vanguarda para câncer que envolve modificar geneticamente as células T para torná-las específicas para marcadores de células de câncer e ativar o sistema imunológico para reconhecer e destruir essas células.

Em um estudo publicado recentemente na revista The New England Journal of Medicine, no qual a Mayo Clinic participou, os pesquisadores compararam a terapia de receptor quimérico de antígeno com os regimes de tratamento padrão disponíveis no momento para pacientes tratados previamente para mieloma múltiplo nos quais a doença retornou após o tratamento. Os pesquisadores mediram as taxas de sobrevida sem progressão, definidas como o tempo durante e após o tratamento que um paciente vive com a doença, mas sem piora.

O estudo demonstrou que, com acompanhamento médio de 18,6 meses dos pacientes, a sobrevida média sem progressão do câncer foi de 13,3 meses no grupo tratado com terapia de receptor quimérico de antígeno, em comparação com a média de apenas 4,4 meses no grupo de regime padrão.

“Essas descobertas demonstram que estamos caminhando na direção correta de uma pesquisa de mudança da prática que ofereceria a terapia de receptor quimérico de antígeno precocemente durante o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo recorrente, algo que esperamos ser o padrão de tratamento no futuro”, acrescenta o Dr. Ailawadhi.

Os pesquisadores da Mayo Clinic continuam testando novos medicamentos direcionados ao mieloma múltiplo enquanto as equipes dedicadas conduzem ensaios clínicos usando novas plataformas de terapia de receptor quimérico de antígeno. Isso inclui os tratamentos prontos para uso e a utilização precoce de terapia de receptor quimérico de antígeno na jornada de tratamento dos pacientes.

Atualmente, existem mais de 40 ensaios clínicos ativos e disponíveis na Mayo Clinic para pacientes com mieloma múltiplo.

Sobre a Mayo Clinic

