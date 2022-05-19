مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا- تمثل الأعراض فقط نصف الصورة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد طويل الأمد، والمعروف أيضًا باسم متلازمة ما بعد فيروس كورونا المستجد. أما النصف الآخر فهو مدى تأثير فيروس كورونا المستجد طويل الأمد على قدرة الشخص على العيش. يقدم جريج فانيشكاتورن، دكتور الطب، ومدير برنامج مايو كلينك لتأهيل النشاط بعد فيروس كورونا المستجد، نصائح بشأن كيفية العودة إلى العمل خلال التعافي.

يقول الدكتور فانيشكاتورن، الطبيب في قسم الصحة العامة والأمراض المعدية والطب المهني في مايو: "قد يكون من الصعب العودة إلى العمل بعد أي حالة طبية، وهذا ينطبق بشكل خاص على فيروس كورونا المستجد طويل الأمد". من الخطوات التي قد تساعد في هذا الشأن، يذكر الدكتور فانيشكاتورن الآتي:

التواصل

سيكون من الصعب على صاحب العمل تقديم الدعم إذا لم يكن يعرف كيف بوسعه المساعدة. وسيؤدي التواصل الواضح مع صاحب العمل والفريق الطبي إلى زيادة فرصك في العودة بنجاح إلى العمل. كيف يمكنك التواصل بشكل فعال؟

تأكد من حصول صاحب عملك على توصيات عمل منتظمة من فريقك الطبي. يقترح الدكتور فانيشكاتورن تقديم مستجداتٍ كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع. وعند الاجتماع بفريقك الطبي لوضع توصيات العمل، كن مشاركًا نشطًا. ففي نهاية المطاف، أنت أدرى بعملك. تحدّثْ إلى صاحب عملك بانتظام. "أعلمُ أنه قد يكون من الصعب إجراء مثل هذه المناقشات. وعلى الرغم من صعوبة الأمر، فإن إخفاءه لأسابيع متتالية قد يزيد الوضع سوءًا" - كما يقول الدكتور فانيشكاتورن. لا تنتظر حتى المواعيد الطبية المُجَدْوَلة لتعديل توصيات عملك. إذا كنت تشعر بتحسن وأنك مستعدٌ للقيام بمزيد من العمل، فأخبر فريقك الطبي. يقول الدكتور فانيشكاتورن: "وينطبق الأمر نفسه إذا كانت الأمور تزداد سوءًا. "إن التواصل المستمر هو المفتاح".

إعادة تشكيل العمل

يقول الدكتور فانيشكاتورن: "يشعر العديد من المرضى بالقلق بشأن العودة إلى عملهم لأنهم يكونون غير متأكدين إذا ما كانوا سيؤدون جيدًا عندما يواجهون عبء العمل المعتاد والمزدحم، إذ قد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى يشعر المريض بالاستعداد للعودة مرة أخرى بنسبة 100%. ولهذا نوصي بالعودة التدريجية للعمل".

على سبيل المثال، إذا كنتَ تعمل عادةً لثماني ساعات في اليوم، وخمسة أيام في الأسبوع، فابدأ عودتك إلى العمل بمناوبات مدتها أربع ساعات، وثلاثة أيام في الأسبوع، مع يوم راحة بينها.

ويوصي الدكتور فانيشكاتورن بالسؤال هل لدى صاحب عملك وظائفٌ خاصةٌ تسمى الأعمال البديلة المؤقتة. عادة ما تكون هذه الوظائف أقل مجهودًا وتكون مصممةً لمساعدة الموظفين المصابين بحالات طبية على العودة إلى العمل.

قم بواجبك

لسوء الحظ، لا تتوفر الأعمال البديلة المؤقتة للجميع، بل ويُطلب من بعض مرضى فيروس كورونا المستجد طويل الأمد عدم العودة إلى وظائفهم حتى "يعودوا بنسبة 100%" - كما يقول الدكتور فانيشكاتورن. "هذا ليس أمرًا مثاليًا، لأنني لست متأكدًا من عودة أي شخص بنسبة 100% على الفور. وفي هذه الحالة، قد تجد نفسك خارج ميدان العمل لبعض الوقت".

ولا يعني هذا أنه لا يمكنك العمل من المنزل، كما يقول. والأمور المهمة التي نقوم بها جميعًا أثناء اليوم، مثل: غسيل الملابس، وطهي الوجبات، وشراء الأغراض، يمكن أن تحاكي العمل.

"إنني أوصي باعتبار الأنشطة اليومية على أنها وظيفتُك. وبذلك، ستكون أنت وفريقك الصحي قادرين على تقدير أنواع الأنشطة التي يمكنك القيام بها بشكل أفضل عند العودة إلى العمل".

ركِّز على الأداء

يقول الدكتور فانيشكاتورن إن المرضى غالبًا ما يريدون أن يتخلصوا من الألم والعودة إلى ما كانوا عليه قبل فيروس كورونا المستجد.

"على الرغم من أنني أتفهَّمُ هذه الرغبة، وأن من رسائل الطب المساعدة في المعاناة، فقد يكون من الصعب جدًا الوصول إلى هذا الهدف. وبدلًا من ذلك، أوصي المرضى بالتركيز على تحسين أدائهم" - كما يقول الدكتور فانيشكاتورن. "عند العودة إلى العمل، قد تواجه تحديات جديدة وقد تواجه حتى بعض الانزعاج. لكن مع العلاج واستراتيجيات الإدارة الجديدة، فقد تتمكن من التغلب على هذه العوائق والعودة إلى العمل."

يمكن لمرضى فيروس كورونا المستجد طويل الأمد التواصل مع الآخرين ومشاركة نصائح التعافي والنجاحات في مجموعة دعم مايو كلينك ل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتعافي بعد فيروس كورونا المستجد.

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