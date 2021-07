Data in a study by Mayo Clinic Cancer Center researchers indicates that the level of tumor cell PD-L1, a protein that acts as a brake to keep the body's immune responses under control, may be an important factor for sensitivity to chemotherapy in...

Add to Favorites

As iniciativas de medicina individualizada se concentram principalmente nas doenças raras ou no câncer. Pouco foi tentado para individualizar o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, uma doença crônica...

Add to Favorites

Las iniciativas de la medicina personalizada se concentran, principalmente, en las enfermedades raras o en el cáncer. Han sido escasos los intentos por personalizar el tratamiento de enfermedades crónicas no contagiosas, como la obesidad, que es...

Add to Favorites

Research by investigators at Mayo Clinic Cancer Center suggests that physicians should screen patients with lung cancer for MET amplification/overexpression before determining a treatment strategy. Their findings are published Cancer Discovery, a...

Add to Favorites

Mayo Clinic researchers have discovered that genetic variants in a neuro-associated gene called SPTBN1 are responsible for causing a neurodevelopmental disorder. The study, published in Nature Genetics, is a first step in finding a potential...

Add to Favorites

今年6月是描述肺囊虫性肺炎的第一份科学报告发表40周年,肺囊虫性肺炎就是后来众所周知的获得性免疫缺陷综合症(AIDS),即艾滋病。根据美国疾病控制和预防中心的数据,迄今为止全球...

Add to Favorites

قد يقدم الذكاء الاصطناعي طريقة لتحديد عدم إصابة الشخص بفيروس فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدقة، حيث وجدت دراسة استرجاعية دولية أن...

Add to Favorites

Mayo Clinic researchers are taking a close look at rare cases of inflammation of the heart muscle, or myocarditis, in young men who developed symptoms shortly after receiving the second dose of the Moderna or Pfizer messenger RNA (mRNA) COVID-19...

Add to Favorites