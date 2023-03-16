يُضاف الفطر إلى الكثير من الأطباق، من البيض الأومليت إلى الخضروات المقلية سريعًا، مما يجعلنا لا ننتبه له غالبًا. الفطر متعدد الاستخدامات، كما يحتوي على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية تتراوح من صحة الدماغ إلى الوقاية من السرطان. فهو يحتوي على مستويات منخفضة من الصوديوم والدهون بشكل طبيعي، وهما عنصران يمكن أن يؤثرا على صحة القلب عن طريق رفع ضغط الدم.

هناك المزيد من الأسباب الصحية لتناول الفطر، الذي يكاد يكون تأثيره سحريًا، منها ما يلي:

الوقاية من السرطان

وجد الباحثون أن دمج أي مجموعة من الفطر مع نظامك الغذائي اليومي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 45 بالمائة. كم عدد حبات الفطر التي يجب تناولها؟ الكمية المُوصى بها هي تناول ما لا يقل عن حبتي فطر من الحجم المتوسط يوميًا.

وجد الباحثون أن دمج أي مجموعة من الفطر مع نظامك الغذائي اليومي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 45 بالمائة. كم عدد حبات الفطر التي يجب تناولها؟ الكمية المُوصى بها هي تناول ما لا يقل عن حبتي فطر من الحجم المتوسط يوميًا. صحة الدماغ

كما أنالفطر مصدرٌ طبيعيٌ للألياف، والتي تعزز صحة الأمعاء من خلال تغذية البكتيريا "الجيدة" في الأمعاء. وجد الباحثون أن هذه الباكتيريا تصنع نواقل عصبية أو مواد كيميائية تنقل الرسائل بين الأعصاب. وتعزز هذه النواقل العصبية استقرار المزاج والتركيز وصحة الدماغ والصحة العقلية. أحد أنواع الفطر التي أصبحت تحظى باهتمام متزايد لتعلقها بصحة الدماغ هو فطر عُرف الأسد، الذي يمتاز بسطحه الأبيض المنفوش ذي الخيوط الطويلة. تشير الأبحاث المبكرة إلى قدرة فطر عرف الأسد على الوقاية من الأضرار العصبية وتعزيز نمو النسيج العصبي، وهو أمر ضروري بالنسبة للمصابين بداء الزهايمر والتصلب المتعدد وداء بارنكسون.

كما أنالفطر مصدرٌ طبيعيٌ للألياف، والتي تعزز صحة الأمعاء من خلال تغذية البكتيريا "الجيدة" في الأمعاء. وجد الباحثون أن هذه الباكتيريا تصنع نواقل عصبية أو مواد كيميائية تنقل الرسائل بين الأعصاب. وتعزز هذه النواقل العصبية استقرار المزاج والتركيز وصحة الدماغ والصحة العقلية. أحد أنواع الفطر التي أصبحت تحظى باهتمام متزايد لتعلقها بصحة الدماغ هو فطر عُرف الأسد، الذي يمتاز بسطحه الأبيض المنفوش ذي الخيوط الطويلة. تشير الأبحاث المبكرة إلى قدرة فطر عرف الأسد على الوقاية من الأضرار العصبية وتعزيز نمو النسيج العصبي، وهو أمر ضروري بالنسبة للمصابين بداء الزهايمر والتصلب المتعدد وداء بارنكسون. زيادة مستوى فيتامين D

يحتوي الفطر المتعرض للأشعة فوق البنفسجية، سواء من ضوء الشمس أو من مصباح الأشعة فوق البنفسجية، على فيتامين D، وهو مغذٍ مهم يندر وجوده في الطبيعة. يساعد فيتامين D الجسم على امتصاص الكالسيوم، ومن ثم تقوية العظام والأسنان. ترتبط مستويات فيتامين D المناسبة بالوقاية من الخَرَف والسكري من النوع الثاني وخطر الموت المبكر.

يحتوي الفطر المتعرض للأشعة فوق البنفسجية، سواء من ضوء الشمس أو من مصباح الأشعة فوق البنفسجية، على فيتامين D، وهو مغذٍ مهم يندر وجوده في الطبيعة. يساعد فيتامين D الجسم على امتصاص الكالسيوم، ومن ثم تقوية العظام والأسنان. ترتبط مستويات فيتامين D المناسبة بالوقاية من الخَرَف والسكري من النوع الثاني وخطر الموت المبكر. مصدر للمغَذيات الدقيقة

هذه الكميات القليلة من المغذيات تدعم صحة الجهاز المناعي. الفطر هو أحد أفضل مصادر السيلينيوم، والذي يساعد الجسم في صنع مضادات التأكسد التي يمكن أن تقلل من تضرر الخلايا.

هذه الكميات القليلة من المغذيات تدعم صحة الجهاز المناعي. الفطر هو أحد أفضل مصادر السيلينيوم، والذي يساعد الجسم في صنع مضادات التأكسد التي يمكن أن تقلل من تضرر الخلايا. مصدر لفيتامينات B

الفطر مصدر جيد لفيتامينات B2 وB3 وB5 وB9، أو ما يعرف بالفوليك. إن فيتامينات B ضرورية لتكوين ونمو الخلايا. أي أن شعرك وجلدك وأظافرك يمكن أن تصير أكثر صحةً، وكذا دماغك وقلبك.

الفطر مصدر جيد لفيتامينات B2 وB3 وB5 وB9، أو ما يعرف بالفوليك. إن فيتامينات B ضرورية لتكوين ونمو الخلايا. أي أن شعرك وجلدك وأظافرك يمكن أن تصير أكثر صحةً، وكذا دماغك وقلبك. زيادة مستويات الكالسيوم والبوتاسيوم

أظهرت دراسة أجرتها مايو كلينك مؤخرًا أن إضافة المزيد من الكالسيوم والبوتاسيوم إلى نظامك الغذائي قد يقي من تكوّن حصوات الكلى وإعادة تكونها.

كيفية إضافة الفطر إلى الوجبات

إن أكثر نوع قد يكون مألوفًا لديك هو الفطر الأبيض الشائع. ولكن هناك آلاف الأنواع الأخرى التي تختلف في الأشكال والأحجام والألوان. ينمو الفطر في الغابات، ولكن الأنواع الآمنة قد يُصعب التعرف عليها، لذلك من الأفضل تناول الأصناف الموجودة في المتجر الذي تتردد عليه.

يختلف المذاق والملمس من فطر لآخر. فالفطر الأبيض أو الفطر الكريميني لهما مذاق أقل قوة وملمس أنعم من فطر شيتاكي، الذي يحتاج لمضغ أكثر وله مذاق ترابي أقوى. رغم أن الفطر المعلب والطازج لهما فوائد صحية، فإن الفطر الطازج له ملمس مختلف.

من السمات المميزة للفطر أنه يضيف مذاق الأومامي إلى الأطباق. ويُعد مذاق الأومامي عادةً المذاق الخامس الأساسي، إلى جانب المذاق الحلو، والحامض، والمالح، والمر. هذا المذاق المالح الذي يشبه المرق يجعله بديلًا جيدًا للحم. جرِّب أن تستبدل ربع أو نصف مقدار اللحم في وصفة ما بالفطر المقطّع. أضف الفطر إلى أطباق من مختلف مطابخ العالم، حتى أطباق الحساء والسلطات والطواجن والمعكرونة.

قبل تناوله نيئًا أو إعداده للطهي، اغسل الفطر تحت الماء الجاري لإزالة أي أوساخ، أو افركه بمنشفة ورقية مبللة.

إذا كنت بحاجة للقليل من الإلهام أثناء استكشافك للفوائد الصحية للفطر واستخداماته المتعددة، جرِّب الوصفات التالية المقدمة من مايو كلينك.

كجيرستن نت اختصاصي النُّظم الغذائية في قسم التغذية في نظام مايو كلينك الصحي.

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