妙佑医疗国际研究员探寻年龄相关皮肤问题的新疗法

罗切斯特，明尼苏达州 — 再生医学是一个新兴领域，人们在其中寻找修复、替换或恢复病变细胞、组织或器官的新方法。妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的皮肤科医生Saranya Wyles医学博士/博士正在研究新疗法，试图解决各种年龄相关的皮肤问题，如皱纹、老年斑、脱发和皮肤变薄。

“皮肤是人体内最大的再生器官，皮肤科与再生医学有着天然的联系。我们可以通过皮肤了解再生医学的很多知识。”Wyles博士说道，“我发现，许多与年龄相关的皮肤问题和复杂的炎症性皮肤病都需要用超出当前医疗手段的方法来治疗。”

Wyles博士的研究重点是僵尸细胞在皮肤老化和皮肤疾病中的作用。僵尸细胞又称衰老细胞，它们会分泌有害的蛋白质和化学物质，可能在局部（如果没有导致全局影响）成为某种“有毒土壤”，进而破坏干细胞的机能。细胞在衰老时将不再分裂和分化，会失去修复病变组织（此例中指的是皮肤）的能力。

“我的实验室希望了解皮肤细胞衰老及其在皮肤疾病中的作用，尤其是在伤口愈合和皮肤纤维化，也就是瘢痕形成当中的作用。”Wyles博士说，“我在临床前模型中使用了局部senolytic药物或局部清除衰老细胞，希望了解它们是否能够改善伤口的愈合。”

Wyles博士的皮肤病学实践针对各种罕见和复杂的皮肤问题，她的研究旨在为患者提供新的解决方案。例如，她对于改善伴有瘢痕形成的脱发（也称为瘢痕性脱发）的治疗方法非常感兴趣。

“人们对毛囊周围的瘢痕形成这个问题知之甚少，在出现这个问题后，头发将失去再生潜力。在某些情况下，衰老细胞会在毛囊周围聚集。”Wyles博士说道，“我之所以关注这些类型的瘢痕性脱发，是因为我想要了解是什么导致组织的增厚和瘢痕形成，以及再生疗法是否能带来新的答案。”

修复老化皮肤的疗法在化妆品行业备受追捧。Wyles博士力求务实，希望能通过研究得出一种经过科学验证的方法，来治疗随着年龄增长出现的症状，如皱纹、老年斑和皮肤变薄等。

妙佑医疗国际的再生医学中心正在引领行业趋势，将新的再生生物疗法融入临床护理实践。该中心的目标是为医学实践带来新的疗法，与Wyles博士的研究目的不谋而合。

“人们大多很在乎皮肤的外观。如果我们能找到一种方法帮助人们拥有更加光洁、健康的皮肤，那将不仅能增强人们的自尊心，还能改善人们的生活质量。”Wyles 博士表示，“我的一项临床试验正在研究再生外泌体的使用，该物质可传递有针对性的再生信息，帮助解决皮肤衰老和老化的问题。”

如需更多信息，请参阅妙佑医疗国际再生医学博客。

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