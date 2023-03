Newswise — ROCHESTER, Minnesota — O jejum no Ramadã envolve a abstinência de alimentos e bebidas do amanhecer até o pôr do sol. Durante o Ramadã, dependendo da localização e do período do ano, o jejum diário pode variar de apenas 10 horas nos meses de inverno a mais de 17 horas durante o verão. Este jejum não deveria ter um efeito negativo na saúde para a maioria dos indivíduos. Entretanto, mesmo se você tiver alguma condição crônica, incluindo doença arterial coronariana, doença renal, pressão arterial elevada ou diabetes, o jejum pode ser seguro se a condição for bem administrada e sem fatores de complicação.

Qualquer pessoa com uma condição crônica que escolha jejuar, especialmente se tiver fatores de complicação e fizer uso de medicamentos, deve fazer um planejamento e se preparar para evitar problemas ou a piora da sua condição. Como o objetivo do jejum não é causar danos à saúde, é importante considerar a possibilidade de consultar seu médico antes do Ramadã, ou a qualquer momento que pretenda jejuar, para planejar a melhor forma de manter uma boa saúde ou determinar se o jejum é seguro para você.

Algumas perguntas que devem ser feitas:

Considerando minhas condições de saúde, o jejum é seguro?

Qual é a melhor maneira de tomar os meus medicamentos?

Os medicamentos que são tomados diversas vezes ao dia devem passar a ser tomados uma vez ao dia?

Devo verificar os níveis de glicose (açúcar) no sangue com mais frequência ou alterar a dosagem de minha insulina ou de outros medicamentos?

Uso de medicamentos

Os medicamentos tomados por via oral ou alimentação intravenosa suspendem o jejum. Assim, se for seguro agir dessa forma, esses tipos de medicamentos devem ser usados ou administrados antes do amanhecer ou após o pôr do sol, se optar pelo jejum e se for seguro fazê-lo após consulta com seu médico.

Entretanto, os estudiosos islâmicos em geral reconhecem que outros tipos de medicamentos não interrompem o jejum e podem ser tomados durante o período. Entre esses medicamentos estão incluídos os adesivos ou cremes medicinais, colírio para os olhos e remédio para os ouvidos, injeções aplicadas na pele ou músculos (inclusive a insulina), oxigênio suplementar, enxaguante bucal ou gargarejos que não são engolidos. Além disso, muitos estudiosos também sustentam que os sprays e inaladores nasais não interrompem o jejum.

Para as pessoas que pretendem jejuar, é recomendável tomar muito líquido quando não estiver jejuando e limitar o consumo de cafeína ou bebidas altamente adocicadas. Também é recomendável evitar os alimentos altamente processados ou alimentos altamente gordurosos e ingerir refeições saudáveis e balanceadas com porções de tamanho moderado.

Vacinações

O consenso entre os estudiosos islâmicos é que tomar vacina não interrompe o jejum. Assim, é completamente aceitável receber qualquer vacina, mesmo durante o dia, enquanto estiver fazendo jejum.

Recursos úteis

Caso tenha alguma condição de saúde ou alguma dúvida, sinta-se à vontade para procurar um médico ou farmacêutico para garantir as melhores condições de saúde possíveis durante o Ramadã.

Outros recursos úteis:

Dr. Muhamad Elrashidi, Comunidade Interna de Medicina, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota

Sobre a Mayo Clinic

A Mayo Clinic é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a inovação na prática clínica, educação e pesquisa, fornecendo compaixão, conhecimento e respostas para todos que precisam de cura. Visite a Rede de Notícias da Mayo Clinic para obter outras notícias da Mayo Clinic.